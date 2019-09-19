Под Брянском 20 и 21 сентября пройдут сплошные проверки водителей
Брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах. В пятницу, 20 сентября, правоохранители будут ловить нарушителей среди водителей автобусов на трассе «Брянск-Новозыбков».
В субботу, 21 сентября, патрульные машины будут ждать автомобилистов на трассе «Орел-Смоленск».Здесь будут ловить пьяных водителей.
В областной Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU