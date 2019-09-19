Под Брянском 20 и 21 сентября пройдут сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 18:56 2019-09-19T18:56:48+03:00

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские будут дежурить на двух трассах

Изменить размер текста: A A

Брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах. В пятницу, 20 сентября, правоохранители будут ловить нарушителей среди водителей автобусов на трассе «Брянск-Новозыбков».

В субботу, 21 сентября, патрульные машины будут ждать автомобилистов на трассе «Орел-Смоленск».Здесь будут ловить пьяных водителей.

В областной Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU