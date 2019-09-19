2019-09-19T17:40:16+03:00
Экономика

В Брянской области хотят построить завод по производству картофельных хлопьев

Об этом говорили на встрече губернатора и инвестора
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области хотят построить завод по производству картофельных хлопьев. Об этом говорили 18 сентября на встрече губернатора Брянской области Александра Богомаза и инвестора Виталия Соболя, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

По плану новый завод будет располагаться в Новозыбковском районе и перерабатывать до 120 тысяч тонн картофеля в год.

Глава региона подчеркнул, что область открыта для новых инвесторов, а для развития бизнеса есть все условия.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Брянском 20 и 21 сентября пройдут сплошные проверки водителей
В Брянске началось строительство дороги по улице Советской
На Первомайском мосту в Брянске срезали некачественный асфальт
Брянских полицейских наградили за работу на областных и городских праздниках
Брянский юнармеец получил награду за спасение тонущего мужчины
В Брянской области на полигоне уничтожили больше 600 килограммов малины
Беременная жительница Брянска пожаловалась на очереди в женской консультации
В Брянске иномарка вылетела на остановку у микрорайона «Речной»
Определены общественные территории для ремонта
Перелеты из Брянска в Симферополь продлили на месяц из-за высокого спроса
Брянцев поздравили с Днем города
Жителю Суражского района грозит семь лет колонии за грабеж
Торжественный прием делегаций
В ДТП в поселке Локоть ранена велосипедистка
В брянском зоопарке появились три новых обитателя
Прокурором Севского района стал Владимир Иванцов
В Брянске открыли памятный камень героям-сталелитейщикам