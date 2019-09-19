В Брянской области хотят построить завод по производству картофельных хлопьев
В Брянской области хотят построить завод по производству картофельных хлопьев. Об этом говорили 18 сентября на встрече губернатора Брянской области Александра Богомаза и инвестора Виталия Соболя, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
По плану новый завод будет располагаться в Новозыбковском районе и перерабатывать до 120 тысяч тонн картофеля в год.
Глава региона подчеркнул, что область открыта для новых инвесторов, а для развития бизнеса есть все условия.
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ИСТОЧНИК KP.RU