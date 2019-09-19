2019-09-19T16:34:05+03:00
Общество

Беременная жительница Брянска пожаловалась на очереди в женской консультации

По словам горожанки, врач слишком много проводит времени в разговорах
Мария Дедкова
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Жительница Брянска попросила руководство поликлиники разобраться в сложившейся ситуации.Жительница Брянска попросила руководство поликлиники разобраться в сложившейся ситуации.Фото: Алексей ФОКИН
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Жительница Брянска пожаловалась на очереди и долгое ожидание в женской консультации. Свое обращение горожанка оставила на портале медицинских услуг.

- В кабинете №36 женской консультации поликлиники №4 имеется два аппарата КТГ, - пишет девушка. - Несмотря на это, врач принимает по одному человеку и постоянно уходит общаться с коллегами в соседний кабинет.

Как говорит горожанка, из-за этого в коридоре появляется очередь около 10 человек. Это полтора часа ожидания.

Жительница Брянска попросила руководство поликлиники разобраться в сложившейся ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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