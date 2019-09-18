В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Урицкого

СЕГОДНЯ 18:43 2019-09-18T18:43:20+03:00

ДТП случилось 18 сентября в 8.55 в районе дома № 41 на улице Урицкого. Фото: Сергей ГАПОН

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В Брянске полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода. ДТП случилось 18 сентября в 8.55 в районе дома № 41 на улице Урицкого.

Неизвестный автомобилист сбил у остановки 22-летнюю девушку и уехал. В ДТП пешеход получила травмы, пояснили в городской Госавтоинспекции.

Полиция просит очевидцев автоаварии позвонить в по телефонам: 74-71-02, 74-85-33, либо обратиться лично по адресу: г. Брянск, проспект Московский, 88, каб. 19.

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ИСТОЧНИК KP.RU