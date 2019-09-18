В рамках СМЭФ-2019 пройдет экспертная сессия: «Сбережение народа – сбережение здоровья»

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-18T13:41:30+03:00

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В рамках VIII Славянского международного экономического форума, который состоится 18 октября 2019 г. в Брянске, пройдет экспертная сессия: «Сбережение народа – сбережение здоровья».

На экспертной сессии по сбережению здоровья будут подняты вопросы: Как сохранить здоровье людей и организовать правильные профилактические действия по выявлению заболеваний на ранних стадиях? Как создать среду здорового образа жизни? Как решается проблема нехватки врачей, особенно в удаленных территориях? Какие возможности в регионах есть для повышения квалификации врачей? Какие меры необходимо предпринять для повышения качества потребляемых продуктов питания? Как реализуются принципы цифрового здравоохранения?

Модератором сессии выступит Линденбратен Александр Леонидович, руководитель научного направления Национального научно-исследовательского института общественного здоровья им. Н.А. Семашко.

А.Л. Линденбратен - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Сфера его научных интересов связана с проблемами экономики и управления здравоохранением, повышением качества медицинской помощи. Александр Линденбратен также является членом Аналитического центра при Правительстве РФ, экспертом Народного фронта, членом методического совета ФФОМС, экспертом Фонда президентских грантов.

Основная тема СМЭФ-2019: «СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА».

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Место проведения: Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.

Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна:

http://slavyanskyforum.com/2019/registratsiya/

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ИСТОЧНИК KP.RU