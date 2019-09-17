Глава Брянска закрыл свою страницу в соцсетях

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-17T12:38:51+03:00

Некоторые считают, что тем самым Александр Хлиманков намекнул на свой уход с должности

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Глава Брянска Александр Хлиманков закрыл свою страничку в соцсетях. Это заметили внимательные подписчики председателя горсовета.

В одной из соцсетей Александр Хлиманков рассказывал о жизни города, именуя себя "главой города". Теперь название профиля изменилось на простое "Александр Хлиманков". Некоторые в соцсетях предположили, что он больше не будет занимать пост главы города.

Напомним, после выборов в горсовет, которые прошли 8 сентября, новые депутаты будут выбирать себе нового председателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU