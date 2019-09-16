Брянские парки подготовили праздничные программы ко Дню города

СЕГОДНЯ 18:19 2019-09-16T18:19:21+03:00

В паре-музее имени Алексея Толстого праздник стартует в 12.00 с флешмоба «Сделай город ярче!». Фото: Елена РАКОВА

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На День города брянские парки подготовили свои программы.

В парке имени 1000-летия Брянска торжества начнутся в 13.00, рассказывают в пресс-службе брянской горадминистрации. Здесь будут работать выставки, пройдут мастер-классы, фестивали.

На главной сцене и летней эстраде с 15.00 будут выступать творческие коллективы. В 20.20 состоится концерт Андрея Разина. В 21.15 запланировано лазерное шоу, которое закончится праздничным фейерверком.

В паре-музее имени Алексея Толстого праздник стартует в 12.00 с флешмоба «Сделай город ярче!». Для малышей проведут мастер-класс «Праздничный салют».

Также весь день в парке будут идти концерты. Споют Евгения Бердникова, хор ветеранов войны и труда Советского района, Брянский городской оркестр народных инструментов.

В парке железнодорожников в 16.00 состоится спортивный праздник, а в 17.00 - концерт с участием певца и композитора Михаила Аксенова и творческих коллективов дворца.

С 13.00 в парке «Юность» будет работать караоке. В 16.00 здесь стартует концерт. На сцену выйдут заслуженный работник культуры Михаил Кулешов, Виктор Федосов, ансамбль русской песни «Славяне» и народный хор ветеранов «Второе дыхание».

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ИСТОЧНИК KP.RU