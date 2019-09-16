В Брянске начали благоустройство территории у ДК имени Дмитрия Кравцова

СЕГОДНЯ 17:41 2019-09-16T17:41:01+03:00

Здесь заменят бордюры, уложат новый асфальт на дорожках, а площадку у центрального входа вымостят тротуарной плиткой. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске началось благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры имени Дмитрия Кравцова.

Ремонт проведут по программе инициативного бюджетирования.

Жители Володарки попросили благоустроить именно эту территорию В доме культуры занимаются около 1000 детей и взрослых.

- В здании дома культуры ранее обновили крышу, фасад, на прилегающей территории возобновили работу фонтана,- говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - А вот саму территорию не ремонтировали несколько десятилетий- покрытие пришло в полную негодность.

На работы выделили 2,5 миллиона рублей. На эти деньги заменят бордюры, уложат новый асфальт на дорожках, а площадку у центрального входа вымостят тротуарной плиткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU