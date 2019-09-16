20-летнего брянца заподозрили в продаже наркотиков за биткоины

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-16T16:36:48+03:00

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В Брянске по подозрению в отмывании денег и продаже наркотиков заподозрили 20-летнего горожанина.

Когда молодого человека задержали, у него изъяли 12 подготовленных к продаже свертков с синтетическим наркотиком.

- Подозреваемый признался, что по договоренности с анонимным работодателем получал «зарплату» в криптовалюте, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - За три месяца злоумышленник, выведя биткоины на банковскую карту, легализовал 122 тысяч рублей, полученные преступным путем.

Теперь за биткоины парню грозит до пяти лет со штафом до полумиллиона рублей, за продажу наркотиков - до 20 лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU