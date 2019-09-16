2019-09-16T15:51:23+03:00
Общество

Автомобилистка пожаловалась на бензин на брянской заправке

Женщина пообещала пожаловать в Роспотребнадзор
Мария Дедкова
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Автомобилистка пожаловалась на разбавленный бензин на заправке в Володарском районе Брянска. Жалобу на АЗС возле микрорайона "Соснового бора" женщина разместила в соцсетях.

- Машина тут же заглохла и больше не завелась, - пишет возмущенная автолюбительница. - На мое счастье муж понимает в машинах - пришлось что-то там разбирать. Оказалось, что в бензине вода.

Женщина намерена обратиться в Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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