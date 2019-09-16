Жители Володарского района пожаловались на заполненные до отказа маршрутки

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-16T10:59:11+03:00

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Жители Володарского района пожаловались в соцсетях на заполненные до отказы маршрутки.

- Каждое утро жители пытаются уехать в город, - пишут возмущенные горожане. - Кроме 42 и 38 маршрута,в которые попасть не реально,есть еще старые троллейбусы. Они утром еще едут в город,а после 18.00 из Советского района они идут наверное раз в час.

Жители Володарском района позавидовали жителям Советского. Ведь в центре теперь ездят большое количество автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU