Жители Володарского района пожаловались на заполненные до отказа маршрутки
Сообщение горожане оставили в соцсетях
Фото: vk.com, "Подслушано Брянск"
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Жители Володарского района пожаловались в соцсетях на заполненные до отказы маршрутки.
- Каждое утро жители пытаются уехать в город, - пишут возмущенные горожане. - Кроме 42 и 38 маршрута,в которые попасть не реально,есть еще старые троллейбусы. Они утром еще едут в город,а после 18.00 из Советского района они идут наверное раз в час.
Жители Володарском района позавидовали жителям Советского. Ведь в центре теперь ездят большое количество автобусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU