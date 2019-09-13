2019-09-13T18:56:59+03:00
Общество

В Брянске открылась новая микробиологическая лаборатория

Ее оборудование обошлось в 21,7 миллиона рублей
Елена РАКОВА
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Лаборатория находится на территории городской больницы №1.Лаборатория находится на территории городской больницы №1.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске открылась новая современная микробиологическая лаборатория. Она находится в городской больнице №1.

В новой лаборатории будут проводить бактериологические и санитарно-бактериологические исследования воздуха, смывов, стерильности, медицинские осмотры сотрудников для всех отделений не только для Брянской городской больницы № 1, перинатального центра, женской консультации, а также для лечебных учреждений города Брянска и Брянской области.

- Если раньше некоторые виды анализов делали до 7–10 дней, то на современном оборудовании, которое установлено в лаборатории, результаты будут выдавать в течение 6–10 часов, - сказал на открытии замгубернатора Владимир Оборотов. - Она будет обслуживать все медицинские учреждения Брянской области. Лаборатория укомплектована и высококвалифицированными кадрами. Одна из молодых сотрудниц принимала участие в 2018 году в чемпионате России по профессиональному мастерству WorldSkills и в номинации «Лабораторный медицинский анализ» она вошла в число победителей.

Создание и оборудование новой лаборатории обошлось бюджету в 21,7 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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