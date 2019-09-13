СЕГОДНЯ 18:31 2019-09-13T18:31:38+03:00

Груз был спрятан в тайнике

Изменить размер текста: A A

Брянские пограничники нашли у пассажира поезда больше центнера сомнительного мяса. Груз пытались незаконно перевезти через государственную границу в поезде Кишинев - Москва 11 сентября.

- Пограничный наряд обнаружил тайник, в котором лежало мясо неизвестного происхождения, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. - Общий вес найденного мяса неизвестного происхождения составил 110 килограммов. Его вез пассажир поезда гражданин Молдавии.

Выявленный груз и иностранца передали сотрудникам Брянской таможни.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU