СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-13T18:09:31+03:00

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Традиционно в преддверии Дня города и 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Брянске прошел торжественный прием. Во встрече приняли участие глава города Брянска Александр Хлиманков, глава городской администрации Александр Макаров, труженики тыла, дети войны, Почетные граждане города Брянска, представители Совета руководителей органов местного самоуправления.

Главными участниками торжественного приема стали ветераны Великой Отечественной войны.

Среди приглашенных – ветеран, подполковник медицинской службы, военный врач Александр Максимович Мазилов. В 1942 году 14-летним подростком он работал санитаром-носильщиком в военных госпиталях под Ленинградом. После войны окончил военно-медицинскую академию, служил в ракетных войсках. Ветеран Евгений Степанович Поторочин в 1943 году в 16-летнем возрасте в составе истребительного батальона воевал на территории современного Жуковского района Брянщины. В 1944 году он был призван на службу в Советскую Армию.

- Дорогие друзья, разрешите поздравить вас с этим незабываемым днем, - обратился к участникам приема ветеран Александр Максимович Мазилов. - 17 сентября 1943 года наша любимая Брянщина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. После освобождения Брянск был включен в число городов, которые подлежали первейшему восстановлению, так же как Сталинград, Ленинград, Одесса, Севастополь. Город Брянск в настоящее время расцветает, ширится и действительно является городом боевой, трудовой и партизанской славы. Большое спасибо руководству нашей области, нашего города за то внимание, которое нам оказываете. Спасибо, что не забываете старую гвардию, нас – ветеранов.

Екатерина Григорьевна Демина войну встретила в Москве, ей было тогда 18 лет. Работала на заводе, выпускавшем снаряды для «Катюш». С 1942 года участвовала в наблюдении, оповещении, связи противовоздушной обороны столицы. Владислав Иванович Колесников на фронт ушел 16-летним подростком, приписав себе лишние годы. Освобождал Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию. В составе стрелковой дивизии прошел всю войну, был минометчиком, связистом. Николай Филиппович Козлов воевал на 2-м Белорусском фронте. Победу встретил под Кенигсбергом. Владимир Матвеевич Шевелев на фронте с 1943 года, служил автоматчиком в танковых войсках.

Алексей Илларионович Безруков освобождал Курильские острова, Южный Сахалин. Александра Захаровна Чекмарева с 1943 года находилась в стрелковых частях, принимала участие в освобождении Белоруссии, Польши. Участник войны Николай Васильевич Кирюхин несовершеннолетним подростком вместе с родителями и братом ушел в Трубчевский партизанский отряд. Участвовал в разведывательных операциях. В 1943 году попал в плен и был угнан в концентрационный лагерь. После освобождения служил в органах внутренних дел. Николай Тимофеевич Белов в годы войны готовил к боевым вылетам самолеты. Победу встретил в Прибалтике. Участник Сталинградской битвы Борис Васильевич Шапошников освобождал Белоруссию, Украину. Победу встретил в Кенигсберге. После войны 40 лет посвятил военной службе. Ушел в отставку в звании полковника.

- 17 сентября - великий праздник, особый день. Свыше 700 дней и ночей город боролся. Сколько бед и страданий пережил Брянск за время оккупации. Но главное - он не согнулся, не сдался. Я горжусь этим городом. Слава нашему Брянску, пусть он цветет и богатеет. Поздравляю всех с праздником! Желаю всем здоровья благополучия на нашей брянской земле, - сказал ветеран Борис Васильевич Шапошников.

Глава города Брянска Александр Хлиманков и глава Брянской городской администрации Александр Макаров вручили ветеранам и участникам войны цветы и подарки. Для почетных гостей с концертными номерами выступили солисты и творческие коллективы областного центра.

- Дорогие друзья, уважаемые наши ветераны, я искренне поздравляю вас с наступающим праздником, - сказал глава города Александр Хлиманков. - Этот день – самый великий праздник для Брянска. День его освобождения и возрождения. Дорогие наши ветераны, вы в те далекие годы не щадили ни своей молодости, ни жизни, защищая нашу жизнь и свободу. И благодаря этому наш город развивается, молодеет, становится комфортным и удобным. Спасибо вам за это и низкий поклон!

ИСТОЧНИК KP.RU