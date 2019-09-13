Брянец потратил с чужой банковской карты 3,5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-13T17:59:12+03:00

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Брянец попался на похищении денег с чужой банковской карты. Он воспользовался невнимательностью одной из покупательниц магазина.

Карту горожанка оставила в одной из торговых точек в Советском районе Брянска. А ее пропажу заметила только, когда вернулась домой.

- Женщина вернулась в магазин, но никто из продавцов ее карты не находил, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А на следующий день ей начали приходить сообщения о списании денег с банковского счета. Заблокировав карту, потерпевшая обратилась в полицию.

Всего несколько часов потребовалось полицейским, чтобы установить причастность к совершенному преступлению 22-летнего местного жителя. Он, к слову, работал продавцом в том самом магазине.

- Молодой человек признался, что припрятал банковскую карту, которую потерпевшая забыла на прилавке, - говорят в полиции. - Дождавшись выходного, он прошел по районным магазинам, оплачивая ею свои покупки. Всего парень успел потратить 3,5 тысячи рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество". По ней брянцу грозит до трех лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU