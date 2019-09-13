Брянским докторам вручили государственные награды

СЕГОДНЯ 16:59 2019-09-13T16:59:14+03:00

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Сразу двум докторам из Брянска вручили государственные награды. Медиков поздравили с присвоением почетного звания "Заслуженный врач Российской Федерации". Награды получили Светлана Васильевна Суровягина и Наталия Летова.

Указ о награждении и присвоении почетного звания врача-колопрактолога областной больницы №1 Светланы Суровягиной президент Владимир Путин подписал 9 августа.

- Светлана Васильевна в течение 48 лет работает в Брянской областной больнице № 1, - рассказали в областном правительстве. - Избиралась депутатом районного совета в Брянске, является членом Ассоциации колопроктологов в течение 22 лет. Не раз получала ведомственные грамоты и благодарности. Отмечена общероссийской общественной организацией "Лига здоровья нации".

Указ о присвоении почетного звания "Заслуженный врач Российской Федерации" за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу заведующей кардиологическим отделением Брянской городской больницы № 1 Наталии Летовой президент подписал 23 августа.

- Наталия Летова прошла путь от медицинской сестры глазного отделения Смоленской областной клинической больницы до заведующей кардиологическим отделением одного из крупнейших медицинских учреждений Брянска, - говорят в региональном правительстве. - За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу она награждена ведомственными и региональными наградами. В 2006 году ей вручили почетную грамоту за безупречный труд, высокий профессионализм и большой вклад в дело охраны здоровья населения города Брянска Также ей неоднократно объявлялись благодарности.

Светлана Суровягина работает в медицине 48 лет.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU