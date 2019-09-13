2019-09-13T16:59:14+03:00
Общество

Брянским докторам вручили государственные награды

Указы о поощрении подписал президент
Елена РАКОВА
Поделиться:
Слева направо: главный врач городской больницы №1 Константин Воронцов, заместитель губернатора Владимир Оборотов, заслуженный врач России Наталия Летова, директор облздрава Андрей Бардуков.Слева направо: главный врач городской больницы №1 Константин Воронцов, заместитель губернатора Владимир Оборотов, заслуженный врач России Наталия Летова, директор облздрава Андрей Бардуков.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Сразу двум докторам из Брянска вручили государственные награды. Медиков поздравили с присвоением почетного звания "Заслуженный врач Российской Федерации". Награды получили Светлана Васильевна Суровягина и Наталия Летова.

Указ о награждении и присвоении почетного звания врача-колопрактолога областной больницы №1 Светланы Суровягиной президент Владимир Путин подписал 9 августа.

- Светлана Васильевна в течение 48 лет работает в Брянской областной больнице № 1, - рассказали в областном правительстве. - Избиралась депутатом районного совета в Брянске, является членом Ассоциации колопроктологов в течение 22 лет. Не раз получала ведомственные грамоты и благодарности. Отмечена общероссийской общественной организацией "Лига здоровья нации".

Указ о присвоении почетного звания "Заслуженный врач Российской Федерации" за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу заведующей кардиологическим отделением Брянской городской больницы № 1 Наталии Летовой президент подписал 23 августа.

- Наталия Летова прошла путь от медицинской сестры глазного отделения Смоленской областной клинической больницы до заведующей кардиологическим отделением одного из крупнейших медицинских учреждений Брянска, - говорят в региональном правительстве. - За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу она награждена ведомственными и региональными наградами. В 2006 году ей вручили почетную грамоту за безупречный труд, высокий профессионализм и большой вклад в дело охраны здоровья населения города Брянска Также ей неоднократно объявлялись благодарности.

Светлана Суровягина работает в медицине 48 лет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Светлана Суровягина работает в медицине 48 лет.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области стартовала осенняя акция "Живи, лес!"
В Брянске открылась новая микробиологическая лаборатория
Брянские пограничники нашли у пассажира поезда больше центнера сомнительного мяса
Торжественный прием
Брянец потратил с чужой банковской карты 3,5 тысячи рублей
Брянский драмтеатр открывает новый сезон премьерным спектаклем по рассказам Василия Шукшина
Экс-глава поселения в Красногорском районе в суде ответит за крупное мошенничество
Двое украинцев отправятся за решетку за незаконное пересечение госграницы в Брянской области
В Погарском районе местный житель украл у инвалида коляску
Брянские ветераны ОВД навели порядок на стоянке партизанского отряда Сергея Денисова
Глава администрации Сельцо ушел в отставку
На Брянщине 17 сентября свой первый день рождения отметят 12 малышей
С начала года брянцы сдали 51 пистолет и ружье
14 сентября в Брянске пройдет субботник
Брянский облсуд оставил в силе приговор Сергею Дзюбо
БМЗ поделился опытом по развитию технологических процессов
В Брянской области женщины стали чаще совершать преступление
В Брянской области 17 сентября отметят день рождения 1728 человек
В Новозыбкове под колеса иномарки угодил 60-летний велосипедист
В Брянской области около 20% населенных пунктов определились с границами
Житель Клинцов пойдет под суд за незаконную рыбалку
17 сентября на Брянщине будет рабочим днем