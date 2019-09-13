Экс-глава поселения в Красногорском районе в суде ответит за крупное мошенничество

СЕГОДНЯ 16:37 2019-09-13T16:37:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший руководитель одного из поселений в Красногорском районе пойдет под суд за крупное мошенничество при получении выплат. Аферу обнаружили во время прокурорской проверки. А затем по ее материалам завели уголовное дело.

По версии следствия, в период времени с 10 января 2014 года по 14 июля 2016 года глава сельского поселения похитил из федерального бюджета больше 3,2 миллиона рублей.

- Сделал он это, представляя заведомо ложные и недостоверные сведения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Деньги предназначались для социальной выплаты на приобретение жилья.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU