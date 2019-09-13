2019-09-13T16:37:32+03:00
Происшествия

Экс-глава поселения в Красногорском районе в суде ответит за крупное мошенничество

По мнению правоохранителей, бывший чиновник прикарманил порядка 3.2 миллиона рублей
Елена РАКОВА
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Экс-чиновника обвиняют в крупном мошенничестве.Экс-чиновника обвиняют в крупном мошенничестве.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Бывший руководитель одного из поселений в Красногорском районе пойдет под суд за крупное мошенничество при получении выплат. Аферу обнаружили во время прокурорской проверки. А затем по ее материалам завели уголовное дело.

По версии следствия, в период времени с 10 января 2014 года по 14 июля 2016 года глава сельского поселения похитил из федерального бюджета больше 3,2 миллиона рублей.

- Сделал он это, представляя заведомо ложные и недостоверные сведения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Деньги предназначались для социальной выплаты на приобретение жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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