Двое украинцев отправятся за решетку за незаконное пересечение госграницы в Брянской области

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-13T16:12:41+03:00

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Двое граждан Украины отправятся за решетку за незаконное пересечение госграницы в 100 метрах от Брянской области.

Злоумышленников в июле задержали сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно и Пограничного управления.

- Иностранцев задержали после незаконного пересечения границы на направлении Сумской области Украины и Суземского района Брянской области России, - уточнилив пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - До государственной границы России они не дошли всего 100 метров.

На злоумышленников завели уголовное дело. А 11 сентября состоялся суд, на котором обвиняемых приговорили к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима соответственно. .

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ИСТОЧНИК KP.RU