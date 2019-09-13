2019-09-13T14:59:24+03:00
Общество

Брянские ветераны ОВД навели порядок на стоянке партизанского отряда Сергея Денисова

Акция прошла в рамках всероссийского эколого-патриотического проекта
Елена РАКОВА
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Ветераны ОВД проводят подобные акции каждый год.Ветераны ОВД проводят подобные акции каждый год.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Брянские ветераны ОВД навели порядок на стоянке партизанского отряда Сергея Денисова. Также участники акции высадили деревья в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Ветераны убрали территорию стоянки, очистили ее от опавшей листвы, обновили мемориальную доску и почтили память павших бойцов минутой молчания.

- Благоустройство стоянки партизанского отряда Сергея Денисова прошло в рамках всероссийской эколого-патриотической акции "Лес Победы", - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Цель проекта - высадка 27 миллионов именных деревьев в честь погибших во время Великой Отечественной войны. За минувшие пять лет со старта всероссийской акции уже высадили более 20 миллионов деревьев во всех регионах Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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