На Брянщине 17 сентября свой первый день рождения отметят 12 малышей

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-13T14:02:20+03:00

Первый год жизни 17 сентября отметят 12 маленьких жителей области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из них всего три мальчика

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В День города Брянска, 17 сентября, в регионе отметят свой первый день рождения 12 детей. Среди них только три мальчика, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России Брянской области.

Кроме того, в 76-ю годовщину освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков юбилей отметят 37 земляков. Из них 21 человеку исполнится 50 лет, девятерым – 75, шестерым 25 и одному человеку - 94.

- Среди именинников есть люди с редкими именами, - рассказали в Пенсионном фонде. - Такими как Пятрас, Фира, Альвина, Неля.

Напомни, 17 сентября двойной праздник отметят больше 1700 брянцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU