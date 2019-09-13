В Брянской области 17 сентября отметят день рождения 1728 человек

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-13T12:30:32+03:00

Самому старшему имениннику - 94 года

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На Брянщине подсчитали праздничных именинников. Как рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда России, в день освобождения области от немецко-фашистских захватчиков, 17 сентября, двойной праздник отметят 1728 брянцев.

Такую расширенную выборку именинников специалисты пенсионного фонда провели впервые.

- Данные жители получают выплаты по линии ПФР, - уточнили в пенсионном фонде. – Это брянцы разных возрастов из разных районов области.

Самому старшему имениннику исполнится 94 года. Ветеран Великой Отечественной войны, офицер и бывший инженер-конструктор Брянского машиностроительного завода Юрий Ильин проживает в Бежицком районе Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU