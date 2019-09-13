В Новозыбкове под колеса иномарки угодил 60-летний велосипедист
Пенсионера госпитализировали
В ДТП велосипедист ранил лицо. Его госпитализировали. Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Новозыбкове на улице Коммунистической сбили велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 сентября около 20.50, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
По предварительной информации, 25-летний водитель за рулем "Киа Рио" столкнулся с 60-летним водителем двухколесного транспорта, когда тот ехал от улицы Ленина.
В ДТП велосипедист ранил лицо. Его госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU