В Новозыбкове под колеса иномарки угодил 60-летний велосипедист

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-13T11:59:30+03:00

В ДТП велосипедист ранил лицо. Его госпитализировали. Фото: УГИБДД по Брянской области

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В Новозыбкове на улице Коммунистической сбили велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 сентября около 20.50, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель за рулем "Киа Рио" столкнулся с 60-летним водителем двухколесного транспорта, когда тот ехал от улицы Ленина.

В ДТП велосипедист ранил лицо. Его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU