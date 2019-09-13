В Брянске стало известно об отставке директора департамента внутренней политики

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-13T09:43:32+03:00

Однако в самом департаменте внутренней политики эту информацию корреспонденту "Комсомольской правды" не подтвердили, но и не опровергли. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Однако в ведомстве эту информацию пока не подтвердили

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Стало известно, что руководитель департамента внутренней политики Брянской области Игорь Кириченко уходит со своего поста. Об этом сообщили брянские СМИ.

По предварительным данным, он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Однако в самом департаменте внутренней политики эту информацию корреспонденту "Комсомольской правды" не подтвердили, но и не опровергли.

Не комментируют отставку Игоря Анатольевича и в правительстве. Он по-прежнему указан как директор департамента внутренней политики.

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ИСТОЧНИК KP.RU