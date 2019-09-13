Ректоры двух брянских вузов впервые стали депутатами облдумы
Они баллотировались от одной партии
В региональный парламент впервые попал ректор Брянского государственного университета имени Ивана Петровского Андрей Антюхов.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:
Два ректора брянских вузов стали депутатами облдумы. Об этом стало известно после подведения итогов выборов в заксобрание.
В региональный парламент впервые попали ректор Брянского государственного университета имени Ивана Петровского Андрей Антюхов, а также глава Брянского государственного технического университета Олег Федонин. Они баллотировались в облдуму от одной партии.
К слову, депутатом стал и глава брянского филиала МПСУ Николай Патов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU