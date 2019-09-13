2019-09-13T10:28:08+03:00
Политика

Ректоры двух брянских вузов впервые стали депутатами облдумы

Они баллотировались от одной партии
Мария Дедкова
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В региональный парламент впервые попал ректор Брянского государственного университета имени Ивана Петровского Андрей Антюхов.В региональный парламент впервые попал ректор Брянского государственного университета имени Ивана Петровского Андрей Антюхов.Фото: Елена РАКОВА
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Два ректора брянских вузов стали депутатами облдумы. Об этом стало известно после подведения итогов выборов в заксобрание.

В региональный парламент впервые попали ректор Брянского государственного университета имени Ивана Петровского Андрей Антюхов, а также глава Брянского государственного технического университета Олег Федонин. Они баллотировались в облдуму от одной партии.

К слову, депутатом стал и глава брянского филиала МПСУ Николай Патов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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