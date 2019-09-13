СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-13T08:45:18+03:00

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В субботу, 14 сентября, в Брянскую область придет похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до 16-17 градусов тепла. Ночью - от 6 до 11 градусов.

А с понедельника брянцев и вовсе ждут дожди.

К слову, похолодание ожидают на всей территории центральной России.

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ИСТОЧНИК KP.RU