2019-09-13T08:45:18+03:00
Общество

В Брянскую область придет похолодание

Температура воздуха опустится до 16-17 градусов тепла
Мария Дедкова
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В субботу, 14 сентября, в Брянскую область придет похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до 16-17 градусов тепла. Ночью - от 6 до 11 градусов.

А с понедельника брянцев и вовсе ждут дожди.

К слову, похолодание ожидают на всей территории центральной России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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