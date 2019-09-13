В Брянскую область придет похолодание
Температура воздуха опустится до 16-17 градусов тепла
Изменить размер текста:
В субботу, 14 сентября, в Брянскую область придет похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до 16-17 градусов тепла. Ночью - от 6 до 11 градусов.
А с понедельника брянцев и вовсе ждут дожди.
К слову, похолодание ожидают на всей территории центральной России.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU