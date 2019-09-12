2019-09-12T18:23:54+03:00
Общество

В Брянске ограничат движение на переезде у станции «Мальцевская»

Проезд будет открыт только по одной стороне
Мария Дедкова
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Ограничения связаны с ремонтом железнодорожного переезда.Ограничения связаны с ремонтом железнодорожного переезда.Фото: Анатолий ЯКИМОВ
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13 сентября в Брянске ограничат движение для автомобилистов на железнодорожном переезде у станции «Мальцевская».

С 9.00 до 17.00 проехать водители смогут только по одной полосе, сообщают в пресс-службе брянской горадминистрации.

Ограничения связаны с ремонтом железнодорожного переезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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