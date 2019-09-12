В Брянске на улице Авиационной столб рухнул на машину

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-12T16:51:16+03:00

Фотографии и видео с места происшествия появились в соцсетях. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

На мечте ЧП уже работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС

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В Брянске на улице Авиационной произошло ЧП. На ремонтируемом участке дороги на проезжающую мимо машину ВАЗ рухнул столб.

Фотографии и видео с места происшествия появились в соцсетях.

На снимках видно, что столб упал на переднюю часть автомобиля.

На мечте ЧП уже работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.

В комментариях пишут, что пробка образовалась в обе стороны.

Правоохранители выяснят что стало причиной ЧП, и виноваты ли дорожники, которые ведут здесь ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU