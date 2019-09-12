2019-09-12T16:31:49+03:00
Общество

В Майском парке в Брянске обустраивают веревочный городок

Благоустройство общественной территории завершают
Мария Дедкова
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Работы должны завершить к 10 октября.Работы должны завершить к 10 октября.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Майском парке Брянска продолжается ремонт. Строители занялись обустройством спортивных и игровых зон.

Рабочие приступили к установке веревочного городка, часть конструкций уже смонтирована. Также продолжается монтаж оборудования на воркаут-площадке и начинается обустройство детской площадки.

Также в парке продолжается облицовка фонтана, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, стоимость ремонта Майского парка составляет 90,9 миллиона рублей. Работы должны завершить к 10 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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