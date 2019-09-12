2019-09-12T15:29:02+03:00
Общество

В Новозыбкове на полигоне не сортировали отходы

Природоохранная прокуратура подала в суд
Мария Дедкова
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На новозыбковском полигоне не сортировали отходы. Об этом стало известно после проверки, которую провела природоохранная прокуратура.

- По закону захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Предприятие, эксплуатирующее данный полигон, сортировку не осуществляет. Таким образом, на полигон попадает бумага, отходы из пластмасс, стекло, шины.

Кроме того, свалки выходили за границы полигона.

Представители надзорного ведомства потребовали устранить нарушения через суд.

Суд встал на сторону правоохранителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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