В Брянск с гастролями приедет драматический театр из Мордовии

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-12T14:59:15+03:00

Спектакли подготовили для взрослых и детей. Фото: Елена РАКОВА

На сцене артисты покажут пять спектаклей

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В Брянске пройдут гастроли Государственного русского драматического театра Республики Мордовия. С 24 по 27 сентября артисты покажут пять спектаклей.

24 сентября на брянской сцене покажут комедию «Прибайкальская кадриль». 25 сентября - спектакль по пьесе Александра Островского «Доходное место».

26 сентября зрителей ждут "гоголевские" «Мертвые души». 27 сентября состоится показ комедии Карло Гольдони «Кьоджинские перепалки».

Для маленьких зрителей все дни гастролей будет идти спектакль «Доктор Айболит и разбойник Бармалей».

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ИСТОЧНИК KP.RU