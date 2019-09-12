2019-09-12T14:13:59+03:00
Общество

Под Брянском откроется военно-тактический полигон

Всех желающий пригласили поучаствовать в постановочных баталиях
Мария Дедкова
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На полигоне ведут последние приготовления ко встрече с гостями. Фото: Оргкомитет «ЗАРЯ» - отделение ДОСААФ БрянскНа полигоне ведут последние приготовления ко встрече с гостями. Фото: Оргкомитет «ЗАРЯ» - отделение ДОСААФ Брянск
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В брянском селе Супонево откроется военно -тактический полигон. Об этом сообщили в региональном отделение ДОСААФ.

Торжественное открытие состоится 15 сентября в 12.00. Брянцы смогут поучаствовать в постановочных баталиях.

Кроме того, гости смогут посетить выставку страйкбольного снаряжения и амуниции. Все можно будет примерить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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