Под Брянском откроется военно-тактический полигон
Всех желающий пригласили поучаствовать в постановочных баталиях
На полигоне ведут последние приготовления ко встрече с гостями. Фото: Оргкомитет «ЗАРЯ» - отделение ДОСААФ Брянск
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В брянском селе Супонево откроется военно -тактический полигон. Об этом сообщили в региональном отделение ДОСААФ.
Торжественное открытие состоится 15 сентября в 12.00. Брянцы смогут поучаствовать в постановочных баталиях.
Кроме того, гости смогут посетить выставку страйкбольного снаряжения и амуниции. Все можно будет примерить.
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ИСТОЧНИК KP.RU