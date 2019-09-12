2019-09-12T13:12:26+03:00
Спорт

Наставник «Динамо- Брянск» стал лучшим тренером месяца

По мнению жюри, работа Александра Горбачева сказалась на успехе команды
Мария Дедкова
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Александра Горбачева уже признавали лучшим в апреле. Фото: сайт ФК "Динамо-Брянск"Александра Горбачева уже признавали лучшим в апреле. Фото: сайт ФК "Динамо-Брянск"
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Тренер брянского «Динамо» Александр Горбачев вновь стал лучим наставником месяца. Он победил в голосовании второго дивизиона группы «Центр». Об этом сообщили на сайте клуба.

В жюри были сами руководители клубов, представленных в ПФЛ.

Напомним, Александра Горбачева уже признавали лучшим в апреле. Работа тренера сказалась на успехе команды.

К слову, пока «Динамо» провело восемь игр и заработало 18 очков. Эти результаты позволили команде оказаться на первой строчке турнирной таблицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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