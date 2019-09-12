Наставник «Динамо- Брянск» стал лучшим тренером месяца
По мнению жюри, работа Александра Горбачева сказалась на успехе команды
Александра Горбачева уже признавали лучшим в апреле. Фото: сайт ФК "Динамо-Брянск"
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Тренер брянского «Динамо» Александр Горбачев вновь стал лучим наставником месяца. Он победил в голосовании второго дивизиона группы «Центр». Об этом сообщили на сайте клуба.
В жюри были сами руководители клубов, представленных в ПФЛ.
Напомним, Александра Горбачева уже признавали лучшим в апреле. Работа тренера сказалась на успехе команды.
К слову, пока «Динамо» провело восемь игр и заработало 18 очков. Эти результаты позволили команде оказаться на первой строчке турнирной таблицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU