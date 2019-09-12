Брянская велогонщица выиграла очередной этап кубка России

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-12T11:59:46+03:00

Воспитанница Александра Алипченкова уверенно обошла своих соперниц. Татьяна Капитанова на фото справа.

Татьяна Капитанова лидирует и в общем зачете

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Брянская спортсменка Татьяна Капитанова выиграла седьмой этап кубка России по велоспорту.

Соревнования, на которых наша землячка отличилась, проходили в Пензе, на велотреке "Сатурн", рассказывают в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

Воспитанница Александра Алипченкова уверенно обошла своих соперниц.

В общем зачете кубка страны наша спортсменка также уверенно лидирует. Финал состоится в октябре в Саранске.

Напомним, велогонщица Татьяна Капитанова борется за участие на Олимпиаде в Токио.

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ИСТОЧНИК KP.RU