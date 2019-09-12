28-летний брянец избил на улице надоедливого знакомого

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-12T11:20:57+03:00

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На днях посреди ночи в один из круглосуточных магазинов в Бежице зашел избитый 34-летний мужчина.

Продавцам он не смог объяснить, что с ним произошло. Уже в больнице брянец рассказал полицейским, что на улице его избил незнакомец.

Когда полицейские стали выяснять обстоятельства дела, оказалось, картина происшествия отличалась от первоначальной версии потерпевшего.

В тот вечер горожанин выпивал в компании 28-летнего знакомого. Вместе они отбывали срок в местах лишения свободы.

- После застолья знакомый и его возлюбленная решили вернуться домой, но перебравший спиртного потерпевший увязался следом, - рассказывают в пресс-службе УМВД Росси по Брянской области. - Чтобы избавиться от навязчивого спутника тот несколько раз ударил его.

Сейчас подозреваемому предъявили обвинение по статье «Умышленное

причинение тяжкого вреда здоровью», санкция которой предусматривает

до восьми лет колонии. До суда горожанин будет под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU