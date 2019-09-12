2019-09-12T11:03:06+03:00
Общество

На День города-2019 в Брянск приедет группа «Ласковый май» без Юрия Шатунова

Для горожан споет Андрей Разин
Мария Дедкова
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День города-2019 в Брянске посетит группа «Ласковый май». Но в наш город приедут не все участники знаменитого коллектива.

Брянцы понадеялись, что увидят кумира Юрия Шатунова. Но вечером на Кургане Бессмертия состоится концерт другого знаменитого участника группы Андрея Разина. Выступление начнется в 20.20, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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