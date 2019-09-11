В Брянске территории для благоустройства на следующий год назовут 12 сентября
Итоги голосования подведут на заседании муниципальной комиссии
Напомним, голосование по выбору парков и скверов прошло 8 сентября на 22 избирательных участках. Также свой голос можно было отдать онлайн на городском портале.Фото: Марина АНТОНОВА
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12 сентября в Брянске озвучат итоги голосования за ремонт общественных территорий на следующий год. Парки и скверы, которые будут благоустраивать, назовут на заседании муниципальной общественной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Напомним, голосование по выбору парков и скверов прошло 8 сентября на 22 избирательных участках. Также свой голос можно было отдать онлайн на городском портале. В список общественных территорий, выставленных на голосование, вошли 12 парков и скверов.
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ИСТОЧНИК KP.RU