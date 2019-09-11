2019-09-11T18:09:30+03:00
Общество

Две улицы Новозыбкова на день останутся без света

Электрики проведут плановые работы
Мария Дедкова
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Кроме того, электрики обрежут ветки деревьев, которые мешают проводам.Кроме того, электрики обрежут ветки деревьев, которые мешают проводам.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жители Новозыбкова 12 сентября останутся без света. Электрики проведут плановый ремонт сетей.

Без света с 9.00 до 17.00 останутся дома на улицах Дыбенко и Зареченкской, сообщает издание «БрянскНовости.ru».

Кроме того, электрики обрежут ветки деревьев, которые мешают проводам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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