Две улицы Новозыбкова на день останутся без света

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-11T18:09:30+03:00

Кроме того, электрики обрежут ветки деревьев, которые мешают проводам. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Жители Новозыбкова 12 сентября останутся без света. Электрики проведут плановый ремонт сетей.

Без света с 9.00 до 17.00 останутся дома на улицах Дыбенко и Зареченкской, сообщает издание «БрянскНовости.ru».

Кроме того, электрики обрежут ветки деревьев, которые мешают проводам.

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ИСТОЧНИК KP.RU