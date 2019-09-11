2019-09-11T14:22:53+03:00
Происшествия

В Брянске двух мужчин насмерть придавило бетонной плитой

Погибшие разбирали гараж
Ольга УМАРОВА
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Автор фото: Мария ГорбачеваАвтор фото: Мария Горбачева
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В Брянске при обрушении бетонной плиты погибли двое мужчин. Трагедия произошла на улице 2-я Аллея в Фокинском районе Брянска. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Как стало известно «КП», погибшие разбирали небольшой гараж. Мужчины разрезали металлические стены, когда на них обрушилась потолочная плита из бетона.

Место, где произошла трагедия. Автор фото: Мария Горбачева

Место, где произошла трагедия. Автор фото: Мария Горбачева

Пострадавшие погибли на месте. По словам очевидцев, на месте работают сотрудники скорой, МЧС, полиции и следственного комитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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