В Брянске двух мужчин насмерть придавило бетонной плитой
Погибшие разбирали гараж
Автор фото: Мария Горбачева
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В Брянске при обрушении бетонной плиты погибли двое мужчин. Трагедия произошла на улице 2-я Аллея в Фокинском районе Брянска. Сообщение об этом появилось в соцсетях.
Как стало известно «КП», погибшие разбирали небольшой гараж. Мужчины разрезали металлические стены, когда на них обрушилась потолочная плита из бетона.
Место, где произошла трагедия. Автор фото: Мария Горбачева
Пострадавшие погибли на месте. По словам очевидцев, на месте работают сотрудники скорой, МЧС, полиции и следственного комитета.
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ИСТОЧНИК KP.RU