В Брянске двух мужчин насмерть придавило бетонной плитой

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-11T14:22:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске при обрушении бетонной плиты погибли двое мужчин. Трагедия произошла на улице 2-я Аллея в Фокинском районе Брянска. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Как стало известно «КП», погибшие разбирали небольшой гараж. Мужчины разрезали металлические стены, когда на них обрушилась потолочная плита из бетона.

Место, где произошла трагедия. Автор фото: Мария Горбачева

Пострадавшие погибли на месте. По словам очевидцев, на месте работают сотрудники скорой, МЧС, полиции и следственного комитета.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU