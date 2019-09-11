Жителей Брянска шокировали грязные фонтаны на площади Партизан

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-11T13:56:03+03:00

По словам горожан гидросооружение не чистили около двух месяцев

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Жители Брянска пожаловались на грязные фонтаны на площади Партизан. Гидросооружения в центре города, по словам местных жителей, не чистили уже около двух месяцев - с июля.

На дне чаши фонтана скопился мусор и ил. А вода вместо прозрачной - грязного зеленого цвета. Также брянцы пожаловались на неприятный запах протухшей воды, который разносится от фонтанов по всей площади. Во вторник, 10 сентября, из фонтанов спустили воду, но чашу так и не почистили.

Большинство пользователей соцсетей возмущены тем, что на одной из центральных площадей города, появилось такое импровизированное болото. Некоторые брянцы в соцсети даже предложили запускать в эти фонтаны рыбу.

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ИСТОЧНИК KP.RU