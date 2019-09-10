СЕГОДНЯ 19:34 2019-09-10T19:38:24+03:00

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На Брянщине создадут Аллею героев в честь воинов 6-й парашютно-десантной роты. Об этом стало известно на встрече губернатора Александра Богомаза с родителями воинов-десантников.

- В следующем году будут отмечать 20-летие со дня подвига десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, - говорят в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Для подготовки и проведения масштабных памятных торжеств по поручению президента создан оргкомитет. В него вошел губернатор Брянской области Александр Богомаз и другие. Встреча с матерями погибших героев состоялась в рамках подготовки памятных мероприятий, которые пройдут и в Брянской области.

Аллею героев в память о бойцах 6-й роты создадут в Брянске. Она разместится у памятника воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане, Дагестане и Чечне. Там появятся бюсты брянских Героев - Сергея Василева, Олега Ермакова, Александра Гердта, Алексея Рассказы и Александра Трубенка.

Напомним, в ночь на 1 марта 2000 года воины 6-й парашютно-десантной роты приняли неравный бой на высоте 776 в горном районе Чечни. 90 российских десантников встали на пути крупных сил чеченских боевиков и иностранных наемников. В ожесточенном бою псковские десантники проявили массовый героизм и самопожертвование, не сделав ни шагу назад. Из девяноста военнослужащих погибли 84, включая 13 офицеров.

Позднее было установлено, что по своей численности бандиты превосходили наших воинов как минимум в десять раз. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, четверо брянских десантников удостоены звания Героя России посмертно. Это Сергей Василев, Олег Ермаков, Александр Гердт и Алексей Рассказа. Орденом Мужества посмертно был награжден Александр Трубенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU