2019-09-10T19:00:11+03:00
Общество

В Карачевском районе отменили автобус №1

В администрации пообещали, что это временная мера
Мария Дедкова
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Чиновники из администрации района не пояснили причину отмены.Чиновники из администрации района не пояснили причину отмены.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Карачевском районе отменили автобус №1. Он возил пассажиров по маршруту от железнодорожного вокзала до колхоза "Родина".

По словам местных жителей, автобус пользовался спросом.

Чиновники из администрации района не пояснили причину отмены транспорта, но пообещали, что эта мера временная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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