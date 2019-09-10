СЕГОДНЯ 19:00 2019-09-10T19:00:11+03:00

Чиновники из администрации района не пояснили причину отмены. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В администрации пообещали, что это временная мера

Изменить размер текста: A A

В Карачевском районе отменили автобус №1. Он возил пассажиров по маршруту от железнодорожного вокзала до колхоза "Родина".

По словам местных жителей, автобус пользовался спросом.

Чиновники из администрации района не пояснили причину отмены транспорта, но пообещали, что эта мера временная.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU