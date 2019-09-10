В Унече будут судить автомобилиста, сбившего полицейского

СЕГОДНЯ 18:46 2019-09-10T18:46:45+03:00

Водителю не понравилось ограничение движения на 9 мая

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41-летнего жителя Унечи будут судить за то, что он покалечил полицейского.

Все случилось утром 9 мая, на День Победы. По версии следствия, автомобилист за рулем «Tайоты Камри» не стал подчиняться требованиям полицейских, ограничивших движение на улице Ленина.

- Дебошир наехал колесом на стопу правоохранителя, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Полицейский получил травму ноги.

Теперь нарушителя ждет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU