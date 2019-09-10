Полиция ищет свидетелей страшного ДТП в Карачевском районе

СЕГОДНЯ 18:35 2019-09-10T18:35:47+03:00

Во время столкновения легковушки и фуры пострадали четыре человека

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Брянская полиция ищет свидетелей страшного ДТП, которое произошло 8 сентября в Карачевском районе.

Около 17.40 на 69-м километре трассы «Брянск-Смоленск» столкнулись фура «Скания» с легковым автомоблем «Пежо 307».

- Во время ДТП пострадали 43-летний водитель, 42-летняя, 14-летний и 10-летний пассажиры легковушки, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Всех их с различными травмами госпитализировали.

В больнице автомобилист скончался.

Правоохранители просят очевидцев ДТП обратиться в полицию по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU