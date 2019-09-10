В Брянской областной Думе больше 80% мест получила «Единая Россия»

СЕГОДНЯ 17:41 2019-09-10T17:41:01+03:00

Такие цифры привели представители партии

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Больше 80% депутатских мандатов в Брянской областной Думе получает «Единая Россия». Такие итоги подвели представители партии.

Также партия получает 70% мест и в Брянском городском Совете.

Второе место на выборах в региональный парламент занимает партия ЛДПР, третье - КПРФ.

На выборах в горсовет ситуация оказалась похожей.

Напомним,8 сентября на Брянщине состоялись выборы депутатов областной Думы, Брянского городского Совета и органов местного самоуправления.

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ИСТОЧНИК KP.RU