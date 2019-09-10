2019-09-10T17:15:31+03:00
Общество

Брянцы смогут улететь в октябре в Крым

Рейсы в Симферополь будут выполнять по средам и воскресеньям
Мария Дедкова
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Минимальная стоимость билета 3,4 тысячи рублей без багажа.Минимальная стоимость билета 3,4 тысячи рублей без багажа.Фото: Марина АНТОНОВА
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Самолеты из Брянска в Симферополь будут летать и в октябре. Информация об этом появилась на сайте авиаперевозчика.

Рейсы на черноморский курорт будут выполнять два раза в неделю - по средам и воскресеньям.

Из Брянска самолеты будут вылетать каждое утро в 10.00, а обратно - в 13.05. Время в пути составит 2 часа и 25 минут.

Минимальная стоимость билета 3,4 тысячи рублей без багажа.

Выполнять полеты в столицу Крыма будут самолеты Суперджет вместимостью 100 пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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