2019-09-10T16:50:30+03:00
Общество

Круглый сквер в Брянске сдадут 17 сентября

Благоустройство близится к завершению
Мария Дедкова
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Сейчас здесь укладывают брусчатку, монтируют новые светильники и системы видеонаблюдения.Сейчас здесь укладывают брусчатку, монтируют новые светильники и системы видеонаблюдения.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске завершается ремонт в сквере имени Карла Маркса. Работы выполнили на 95%. Сейчас здесь укладывают брусчатку, монтируют новые светильники и системы видеонаблюдения. Также продолжается обустройство клумб и газонов, устанавливают лавки для отдыха, ведут работы по облицовке фонтана.

Контракт завершается в начале октября. Но подрядчик рассчитывает выполнить работу к 17 сентября, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

Напомним, на ремонт потратят 42,9 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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