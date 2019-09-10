2019-09-10T15:22:54+03:00
Общество

Для брянских библиотек купят новые книги на три миллиона рублей

Это художественная, научно-популярная и учебная литература
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для брянских библиотек купят новые книги. Как говорят в брянской мэрии, это самое крупное пополнение за последние пять лет.

На покупку книг выделят три миллиона рублей из городского бюджета.

Первая партия книг - это более 8,5 тысячи экземпляров литературно-художественных изданий на сумму 1,5 миллиона рублей уже поступила в библиотеки.

До конца года ожидается поступление второй партии на такую же сумму. Это научно-популярная и учебная литература.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24