Для брянских библиотек купят новые книги на три миллиона рублей
Это художественная, научно-популярная и учебная литература
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Для брянских библиотек купят новые книги. Как говорят в брянской мэрии, это самое крупное пополнение за последние пять лет.
На покупку книг выделят три миллиона рублей из городского бюджета.
Первая партия книг - это более 8,5 тысячи экземпляров литературно-художественных изданий на сумму 1,5 миллиона рублей уже поступила в библиотеки.
До конца года ожидается поступление второй партии на такую же сумму. Это научно-популярная и учебная литература.
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ИСТОЧНИК KP.RU