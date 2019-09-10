Для брянских библиотек купят новые книги на три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-10T15:22:54+03:00

Это художественная, научно-популярная и учебная литература

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Для брянских библиотек купят новые книги. Как говорят в брянской мэрии, это самое крупное пополнение за последние пять лет.

На покупку книг выделят три миллиона рублей из городского бюджета.

Первая партия книг - это более 8,5 тысячи экземпляров литературно-художественных изданий на сумму 1,5 миллиона рублей уже поступила в библиотеки.

До конца года ожидается поступление второй партии на такую же сумму. Это научно-популярная и учебная литература.

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ИСТОЧНИК KP.RU