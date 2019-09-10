В Жуковке опровергли информацию об отставке главы района

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-10T14:32:43+03:00

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В Жуковке опровергли информацию о том, что глава района уходит в отставку. Сообщение об отставке Владимира Латышева появилось в понедельник, 9 сентября.

- Я исполняю обязанности главы Жуковского района с осени прошлого года,- пояснил Владимир Латышев в интервью местной газете "Жуковские новости". - Продолжаю это делать и в настоящее время. Ни о какой отставке речь не идет. На первом заседании райсовета депутаты выберут главу района и будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации. Это стандартная процедура.

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ИСТОЧНИК KP.RU