2019-09-10T13:00:42+03:00
Общество

В Брянске благоустроят пляж у железнодорожного вокзала

На это потратят 2,5 миллиона рублей
Мария Дедкова
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Здесь установят новые раздевалки, туалет, лавочки, пляжные «грибки» и навесы.Здесь установят новые раздевалки, туалет, лавочки, пляжные «грибки» и навесы.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске благоустроят пляж на Десне в районе железнодорожного вокзала. Контракт с подрядчиком заключила мэрия. Стоимость работ составит 2,5 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На пляж завезут новый песок, территорию выровняют. Также здесь установят новые раздевалки, туалет, лавочки, пляжные «грибки» и навесы. Кроме того, на пляже появится спортивная площадка, часть которой оборудуют уличными тренажерами. По условиям контракта работы завершат через полтора месяца.

Пляж будут благоустраивать в рамках программы «Инициативное бюджетирование». По этой же программе отремонтируют детскую площадку на улице Некрасова около дома №171 и обустроят детский городок на улице Ленина в поселке Белые Берега. Общая стоимость этих работ составит около 3,5 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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