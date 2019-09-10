2019-09-10T12:42:21+03:00
Общество

В Сураже будут судить вора-гастролера из Беларуси

Пока он будет под арестом
Мария Дедкова
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В Суражском районе из пустующих домов стали пропадать ценные вещи.

Об этом в полицию рассказали четверо местных жителей. У них пропали бытовая техника, инструменты, а также другие вещи.

Полицейские выыяснили, что к кражам может быть причастен вор-гастролер из Беларуси.

- В рамках взаимодействия с белорусскими коллегами стражам порядка удалось выйти на след злоумышленника, – рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В доме 25-летнего гражданина Беларуси нашли и изъяли похищенные из дачных домов вещи.

Подозреваемый уже был судим за кражи телефонов.

В Брянской области ему грозит до шести лет колонии. До суда он будет находиться в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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