В Сураже будут судить вора-гастролера из Беларуси
В Суражском районе из пустующих домов стали пропадать ценные вещи.
Об этом в полицию рассказали четверо местных жителей. У них пропали бытовая техника, инструменты, а также другие вещи.
Полицейские выыяснили, что к кражам может быть причастен вор-гастролер из Беларуси.
- В рамках взаимодействия с белорусскими коллегами стражам порядка удалось выйти на след злоумышленника, – рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В доме 25-летнего гражданина Беларуси нашли и изъяли похищенные из дачных домов вещи.
Подозреваемый уже был судим за кражи телефонов.
В Брянской области ему грозит до шести лет колонии. До суда он будет находиться в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU